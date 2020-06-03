3 Июнь 2020 2020-06-03T09:48:57+03:00

Более 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах Фото: yanao.ru

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Ямальских старшеклассников научили оказывать первую помощь при инсультах и инфарктах. Большинство занятий окружного проекта «Знание спасает жизни» провели специалисты скорой помощи и сотрудники отделений или кабинетов медицинской профилактики.

Проект реализуется второй год. В этом году в проекте участвовали 129 школ во всех муниципалитетах. В общей сложности обучение прошли более 40 тысяч ребят из 8-11 классов. Юные северяне знакомятся также с принципами здорового образа жизни, профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Школьников ждали беседы, тренинги, лекции-дискуссии и мастер-классы. Состоялось почти 300 встреч, в них участвовали 16 медицинских организаций, волонтеры-школьники и волонтеры-медики.

- При инсультах и инфарктах жизнь и здоровье человека зависит от того, как скоро он получит медицинскую помощь. У медиков есть не более 4,5 часов, чтобы свести последствия к минимуму. Поэтому правильные действия окружающих важны как никогда, – отмечает главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

Необходимость работы подтверждают и итоги анкетирования: почти 25 % школьников уже сталкивались с неотложными состояниями.

Итоговое анкетирование показало, что школьники лучше стали владеть информацией о первой помощи и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Планируется, что обучение школьников продолжится и в следующем году. Это поможет сформировать ответственное отношение подростков к своему здоровью и здоровью окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU