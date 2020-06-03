2020-06-03T09:48:57+03:00
Общество

Более 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах

Школьники участвовали в проекте «Знание спасает жизни»
Анна Полякова
Поделиться:
Более 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах Фото: yanao.ruБолее 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальских старшеклассников научили оказывать первую помощь при инсультах и инфарктах. Большинство занятий окружного проекта «Знание спасает жизни» провели специалисты скорой помощи и сотрудники отделений или кабинетов медицинской профилактики.

Проект реализуется второй год. В этом году в проекте участвовали 129 школ во всех муниципалитетах. В общей сложности обучение прошли более 40 тысяч ребят из 8-11 классов. Юные северяне знакомятся также с принципами здорового образа жизни, профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Школьников ждали беседы, тренинги, лекции-дискуссии и мастер-классы. Состоялось почти 300 встреч, в них участвовали 16 медицинских организаций, волонтеры-школьники и волонтеры-медики.

- При инсультах и инфарктах жизнь и здоровье человека зависит от того, как скоро он получит медицинскую помощь. У медиков есть не более 4,5 часов, чтобы свести последствия к минимуму. Поэтому правильные действия окружающих важны как никогда, – отмечает главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

Необходимость работы подтверждают и итоги анкетирования: почти 25 % школьников уже сталкивались с неотложными состояниями.

Итоговое анкетирование показало, что школьники лучше стали владеть информацией о первой помощи и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Планируется, что обучение школьников продолжится и в следующем году. Это поможет сформировать ответственное отношение подростков к своему здоровью и здоровью окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, обвинил судью в коррупции
Ноябрянин лишился 600 тысяч рублей, установив приложение на смартфон
Более 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах
Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы
Глава Лабытнанги рассказала о планах благоустройства города спикеру Заксобрания
Инфекционное отделение Таркосалинской ЦРБ реконструируют до конца года
В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньги
На Ямале переориентировали деятельность из-за коронавируса
В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражей
Погода на Ямале 3 июня: дождливый день при северном ветре
На Ямале снова торжественно заключают браки в ЗАГСах
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму