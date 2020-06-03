2020-06-03T09:23:40+03:00
Общество

Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы

Провакцинировано больше половины оленеводов
Анна Полякова
Поделиться:
Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы Фото: mo-yamal.ruТундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы Фото: mo-yamal.ru
Изменить размер текста:

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский посетил несколько стойбищ панаевских оленеводов, где оценил работу медиков и пообщался с тундровиками. Механизм вакцинации хорошо отлажен. Управление по делам малочисленных народов Севера работает со списками и координирует полёты медицинских бригад с проводниками в ежедневном режиме.

Приземлившись на вертолетах у чумов, специалисты проверяют общее состояние здоровья кочевников, и если нет противопоказаний, ставят вакцину от сибирской язвы. На сегодняшний день провакцинировано больше половины оленеводов района в ярсалинской, новопортовской и мыскаменской тундрах. Сейчас прививаются жители в панаевской и сеяхинской местности.

Глава территории рассказал жителям тундры и о другой опасности, которая вторглась в жизнь всей планеты – угрозе коронавируса. Он отметил, что сегодня в Ямальском районе заболевших нет, но расслабляться никто не собирается.

Напротив, обеспечена высокая готовность всех служб, ведётся информирование жителей о профилактике и ситуации в целом, сообщает районная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, обвинил судью в коррупции
Ноябрянин лишился 600 тысяч рублей, установив приложение на смартфон
Более 40 тысяч юных ямальцев научились оказывать первую помощь при инсультах
Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы
Глава Лабытнанги рассказала о планах благоустройства города спикеру Заксобрания
Инфекционное отделение Таркосалинской ЦРБ реконструируют до конца года
В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньги
На Ямале переориентировали деятельность из-за коронавируса
В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражей
Погода на Ямале 3 июня: дождливый день при северном ветре
На Ямале снова торжественно заключают браки в ЗАГСах
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму