Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:23:40+03:00

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Глава Ямальского района Андрей Кугаевский посетил несколько стойбищ панаевских оленеводов, где оценил работу медиков и пообщался с тундровиками. Механизм вакцинации хорошо отлажен. Управление по делам малочисленных народов Севера работает со списками и координирует полёты медицинских бригад с проводниками в ежедневном режиме.

Приземлившись на вертолетах у чумов, специалисты проверяют общее состояние здоровья кочевников, и если нет противопоказаний, ставят вакцину от сибирской язвы. На сегодняшний день провакцинировано больше половины оленеводов района в ярсалинской, новопортовской и мыскаменской тундрах. Сейчас прививаются жители в панаевской и сеяхинской местности.

Глава территории рассказал жителям тундры и о другой опасности, которая вторглась в жизнь всей планеты – угрозе коронавируса. Он отметил, что сегодня в Ямальском районе заболевших нет, но расслабляться никто не собирается.

Напротив, обеспечена высокая готовность всех служб, ведётся информирование жителей о профилактике и ситуации в целом, сообщает районная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU