Глава Лабытнанги рассказала о планах благоустройства города спикеру Заксобрания

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:58:56+03:00

В Год дорог на Ямале будет сделан еще один рывок в обновлении дорожной сети

Изменить размер текста: A A

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала председателю Заксобрания ЯНАО Сергею Ямкину о планах благоустройства и дорожного ремонта. Вместе посетили объекты, куда на днях придут дорожники и строители.

- Одобрение ямальским депутатом наших планов, конечно, вдохновляет, - призналась градоначальница.

В Год дорог на Ямале в Лабытнанги будет сделан еще один рывок в обновлении дорожной сети. Реконструкция, капитальный, текущий, ямочный ремонты – эту тему подробно обсудили возле моста по улице Первомайская. На этот объект 3 июня придут дорожники. Они приступят к ремонту моста и водопропусков.

Благоустройство – еще один приоритет. В районе дома Дзержинского-50, планируется построить многофункциональную площадку отдыха, которая будет интересна для взрослых и детей разного возраста.

В этом году планируется благоустроить 46 дворов и ещё 3 территории: пешеходную зону по Гагарина и сквер «Рыба-олень», напротив новостроек по улице Мира появятся тротуар и просторная автостоянка, тематическая площадка украсит территорию возле «Олимпа».

- Наша гордость – проекты инициативного бюджетирования, их 10. Мы помогаем каждой инициативной группе воплотить в реальность их проекты. Это единение целей власти и жителей очень важно, поэтому, то о чём мечтают люди, для меня в приоритете. Идеи наших земляков разные, но каждая направлена на создание комфортных условий для всех горожан, - комментирует летние планы Глава города Марина Трескова.

ИСТОЧНИК KP.RU