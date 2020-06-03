Инфекционное отделение Таркосалинской ЦРБ реконструируют до конца года
В Тарко-Сале на территории больничного городка приступили к реконструкции инфекционного отделения стационара центральной районной больницы. По проекту к уже существующему зданию пристроят дополнительные помещения.
Как рассказали в пресс-службе ТРЦБ, впоследствии здесь будет оказываться медицинская помощь больным туберкулезом и пациентам с подозрением на заболевание.
Кирпичный капитальный пристрой будет состоять из двух изолированных боксов, отвечающих всем современным требованиям противоэпидемической безопасности и комфорта. В соответствии с контрактом срок сдачи объекта в эксплуатацию - январь 2021 года, сообщает администрация Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU