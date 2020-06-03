Инфекционное отделение Таркосалинской ЦРБ реконструируют до конца года

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:48:02+03:00

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В Тарко-Сале на территории больничного городка приступили к реконструкции инфекционного отделения стационара центральной районной больницы. По проекту к уже существующему зданию пристроят дополнительные помещения.

Как рассказали в пресс-службе ТРЦБ, впоследствии здесь будет оказываться медицинская помощь больным туберкулезом и пациентам с подозрением на заболевание.

Кирпичный капитальный пристрой будет состоять из двух изолированных боксов, отвечающих всем современным требованиям противоэпидемической безопасности и комфорта. В соответствии с контрактом срок сдачи объекта в эксплуатацию - январь 2021 года, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU