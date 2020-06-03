3 Июнь 2020 2020-06-03T08:02:15+03:00

В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньги Фото: Ольга Крыльцова

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Полицейские Лабытнанги установили и задержали подозреваемого в краже денег в магазине. О случившемся рассказала 38-летняя сотрудница торговой точки, которая лишилась 7 тысяч рублей.

Выяснилось, 30 около 14.00 часов неизвестный проник в подсобное помещение, где из принадлежащей заявительнице сумки тайно похитил ее деньги.

Полицейские установили личность подозреваемого в данном противоправном деянии. Им оказался не работающий, ранее судимый местный житель 1976 года рождения.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемого заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU