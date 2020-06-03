2020-06-03T08:02:15+03:00
Происшествия

В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньги

Подозреваемого заключили под стражу
Анна Полякова
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В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньгиВ Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньгиФото: Ольга Крыльцова
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Полицейские Лабытнанги установили и задержали подозреваемого в краже денег в магазине. О случившемся рассказала 38-летняя сотрудница торговой точки, которая лишилась 7 тысяч рублей.

Выяснилось, 30 около 14.00 часов неизвестный проник в подсобное помещение, где из принадлежащей заявительнице сумки тайно похитил ее деньги.

Полицейские установили личность подозреваемого в данном противоправном деянии. Им оказался не работающий, ранее судимый местный житель 1976 года рождения.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемого заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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