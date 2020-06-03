На Ямале переориентировали деятельность из-за коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:48:39+03:00

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Ямал готов к летнему туристическому сезону. Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО совместно с туроператорами региона составили пул туров, которые будут интересны как жителям, так и туристам, решившим покорить Арктику и отправиться на «край земли».

При этом туроператоры региона переориентировали свою деятельность - весь акцент сделан на внутренний туризм: как на внутрирегиональный, так и межрегиональный. Это связано с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, ограничительными мерами и рекомендациями Федерального агентства по туризму. В списке этнографические туры, туры выходного дня, экспедиции, рыбалка, активные туры. На странице каждого тура есть описание и программа, стоимость и контакты туроператора-организатора.

Важно отметить, что до 14 июня на Ямале продлён режим повышенной готовности, поэтому сейчас доступен только индивидуальный, групповой (для малых групп до 2 человек включая гида) и семейный туризм. Перед отправкой в поход по труднодоступным местам Ямала, необходимо оповестить МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU