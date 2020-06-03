В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражей

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:00:25+03:00

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В Лабытнанги проводят проверку несчастного случая, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Ребенок 1 июня госпитализирован в больницу с ожогом правой кисти.

Известно, что в День защиты детей компания ребят играла на территории гаражной площадки. Во время одного неудачного прыжка по крышам гаражей, мальчик схватился за провод и получил электротравму. В медучреждении, куда он был доставлен, ему оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Полицейские осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы несчастного случая. С родителями пострадавшего проведена разъяснительная беседа на тему безопасного нахождения ребенка на улице и о правилах поведения несовершеннолетних в летний период, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Между тем, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU