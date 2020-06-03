2020-06-03T06:00:25+03:00
Происшествия

В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражей

Следователи проводят проверку несчастного случая
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражейВ Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Лабытнанги проводят проверку несчастного случая, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Ребенок 1 июня госпитализирован в больницу с ожогом правой кисти.

Известно, что в День защиты детей компания ребят играла на территории гаражной площадки. Во время одного неудачного прыжка по крышам гаражей, мальчик схватился за провод и получил электротравму. В медучреждении, куда он был доставлен, ему оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Полицейские осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы несчастного случая. С родителями пострадавшего проведена разъяснительная беседа на тему безопасного нахождения ребенка на улице и о правилах поведения несовершеннолетних в летний период, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Между тем, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инфекционное отделение Таркосалинской ЦРБ реконструируют до конца года
В Лабытнанги безработный рецидивист украл у сотрудницы магазина деньги
На Ямале переориентировали деятельность из-за коронавируса
В Лабытнанги ребенок обжегся о провода, играя возле гаражей
Погода на Ямале 3 июня: дождливый день при северном ветре
На Ямале снова торжественно заключают браки в ЗАГСах
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму
С начала года ямальские пожарные спасли 99 человек
На автодороге Объезд посёлка Старый Надым возобновились работы
В стадах предприятий Ямала родилось уже 80 тысяч телят северных оленей
«Дух Заполярья»: встреча волонтеров пройдет на острове в реке Собь в августе
Мошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные
В Ноябрьске на стройке едва не рухнул кран
К ямальскому онлайн-лагерю присоединились дети из других регионов
Пуровский дуэт получил рекомендации к участию в международных конкурсах
Общественники проверили детские площадки Салехарда
Онлайн праймериз ЕР на Ямале показал один из лучших результатов в России
Салехардцы ждут выступления группы «Звери» в День города
Мошенники выманили у жителя Лабытнанги 42 тысячи рублей
В Тарко-Сале очистили берег Пура от выброшенной селёдки
На Ямале организовали медосмотр пассажиров речного транспорта
Уренгойский меценат купил костюмы для медиков скорой помощи
На трассе Сургут - Салехард легковушка врезалась в грузовик
Ямальские семьи начали получать по 10 тысяч рублей на ребёнка
Погода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегом
В Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город
Ямальцы сообщают правоохранителям о незаконных игровых клубах