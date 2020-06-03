3 Июнь 2020 2020-06-03T05:15:46+03:00

Погода на Ямале 3 июня: дождливый день при северном ветре Фото: pixabay.com

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В среду, 3 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северо-западный 2 м/с.

В Ноябрьске + 9 градусов, облачно, дождь – в течение дня, ветер северный 6 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер северный 9 м/с.

В Надыме +6 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня и ближе к вечеру, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +9 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко +8 градусов, облачно, дождь. Ветер северный 5 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, пасмурно, кратковременный дождь, ветер северо-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU