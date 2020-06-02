2020-06-02T16:26:30+03:00
Происшествия

В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму

Юношу дважды за год судили за разные преступления
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьмуВ Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьмуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тазовском районе ранее судимого 19-летнего юношу признали виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел вечером 22 апреля 2020 года в поселке Тазовский. В полицию поступило обращение от жителей дома о том, что на чердаке кто-то бегает и шумит. Наряд полиции обнаружил там компанию молодых людей, распивающих спиртное. Правоохранители потребовали прекратить покинуть чердак нарушителей покоя. Однако один юноша, грубо высказавшись в адрес полицейского, удар его кулаком в лицо.

Юноша признал свою вину в ходе предварительного следствия и в судебном процессе юноша. Он раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Суд учел, что в мае этого же года в отношении него вынесен обвинительный приговор, по которому тазовчанину назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. В результате по совокупности приговоров ему назначили окончательное наказание в виде 2 лет колония общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму
С начала года ямальские пожарные спасли 99 человек
На автодороге Объезд посёлка Старый Надым возобновились работы
В стадах предприятий Ямала родилось уже 80 тысяч телят северных оленей
«Дух Заполярья»: встреча волонтеров пройдет на острове в реке Собь в августе
Мошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные
В Ноябрьске на стройке едва не рухнул кран
К ямальскому онлайн-лагерю присоединились дети из других регионов
Пуровский дуэт получил рекомендации к участию в международных конкурсах
Общественники проверили детские площадки Салехарда
Онлайн праймериз ЕР на Ямале показал один из лучших результатов в России
Салехардцы ждут выступления группы «Звери» в День города
Мошенники выманили у жителя Лабытнанги 42 тысячи рублей
В Тарко-Сале очистили берег Пура от выброшенной селёдки
На Ямале организовали медосмотр пассажиров речного транспорта
Уренгойский меценат купил костюмы для медиков скорой помощи
На трассе Сургут - Салехард легковушка врезалась в грузовик
Ямальские семьи начали получать по 10 тысяч рублей на ребёнка
Погода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегом
В Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город
Ямальцы сообщают правоохранителям о незаконных игровых клубах