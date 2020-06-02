В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:26:30+03:00

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В Тазовском районе ранее судимого 19-летнего юношу признали виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел вечером 22 апреля 2020 года в поселке Тазовский. В полицию поступило обращение от жителей дома о том, что на чердаке кто-то бегает и шумит. Наряд полиции обнаружил там компанию молодых людей, распивающих спиртное. Правоохранители потребовали прекратить покинуть чердак нарушителей покоя. Однако один юноша, грубо высказавшись в адрес полицейского, удар его кулаком в лицо.

Юноша признал свою вину в ходе предварительного следствия и в судебном процессе юноша. Он раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Суд учел, что в мае этого же года в отношении него вынесен обвинительный приговор, по которому тазовчанину назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. В результате по совокупности приговоров ему назначили окончательное наказание в виде 2 лет колония общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU