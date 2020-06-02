С начала года ямальские пожарные спасли 99 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:50:12+03:00

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С 1 января 2020 года на Ямале, согласно статистике, зарегистрировано 382 пожара, на 14 пожаров меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, в этом году на пожарах 11 человек погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести. 99 человек пожарные спасли и материальных ценностей более 600 миллионов рублей.

Ямальские спасатели напоминают гражданам о своевременном вызове служб спасения. Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно вызывайте помощь по телефонам «101», «102», «103» или «112». Диспетчеру необходимо назвать место происшествия, а также обозначить что именно произошло, оставить свои контактные данные. Телефоны спасения многоканальные, вам обязательно ответят и направят помощь.

Стоит помнить: вызов скорой, полиции, спасателей, а в особо «трудных» случаях и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. Называется это — заведомо ложный вызов специализированных служб. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь для начала к административной ответственности.

Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU