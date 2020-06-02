2020-06-02T15:37:52+03:00
Экономика

На автодороге Объезд посёлка Старый Надым возобновились работы

Новая дорога сократит расстояние между Новым Уренгоем и Надымом почти на 10 км
Анна Полякова
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На автодороге Объезд посёлка Старый Надым возобновились работы Фото: yanao.ruНа автодороге Объезд посёлка Старый Надым возобновились работы Фото: yanao.ru
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Дорожники приступили к сезонным работам на Ямале в этом году раньше срока. На объекте Объезд п. Старый Надым трудятся уже более 130 человек. В основном это водители, так как сейчас ведётся заготовка инертных материалов на летний сезон.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, до начала зимы планируется завершить работы и открыть движение по новой дороге.

Сейчас дорожные строители торфо-песчаной смесью укрепляют откосы, где потом посеют многолетние травы.

Объезд Старого Надыма – это совершенно новая дорога, которая сократит расстояние между Новым Уренгоем и Надымом почти на 10 километров.

Согласно проекту, здесь есть участок, где происходит наложение старой дороги, по которой сейчас осуществляется автомобильное движение, на новую, расстояние - чуть больше километра. Старое асфальтовое покрытие демонтировали ещё в прошлом году. Сейчас проходит период стабилизации насыпи и через месяц данный участок можно будет заасфальтировать, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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