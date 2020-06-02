2020-06-02T14:54:21+03:00
Экономика

В стадах предприятий Ямала родилось уже 80 тысяч телят северных оленей

В этом году ожидается высокая сохранность молодняка
Анна Полякова
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В стадах предприятий Ямала родилось уже 80 тысяч телят северных оленей Фото: yanao.ruВ стадах предприятий Ямала родилось уже 80 тысяч телят северных оленей Фото: yanao.ru
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На Ямале завершается отел северных оленей. Уже около 80% самок оленя – важенок – принесли приплод. В общей сложности с конца апреля в стадах организованных хозяйств родилось около 80 тысяч телят.

- Погода в этом году благоприятствует оленеводам, отметил начальник отдела развития сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.- Весна прошла без резких перепадов температур, пастбища достаточно быстро освободились от снежного покрова, проблем с доступом к кормовой базе не было. И в этом году мы ожидаем, что сохранность молодняка будет высокой.

После завершения отела ветеринары приступят к летнему этапу вакцинации оленей против сибирской язвы, а также биркованию, противооводовым обработкам и другим. Летний этап вакцинации начнется с середины июня в Ямальском, Тазовском, Надымском и Пуровском районах. Будут задействованы порядка 20 бригад ветспециалистов. При необходимости количество бригад будет увеличено.

За время первого этапа вакцинации, который проходил с середины февраля по апрель, против сибирской язвы вакцинировано 220 тысяч оленей, или 40% от запланированного числа. Всего в 2020 году планируется привить 550 тысяч оленей. Запас вакцины в округе составляет более миллиона доз. Все противоэпизоотические мероприятия проводятся бесплатно.

- В этом году на Ямале прогнозируется жаркое лето, что может спровоцировать повышенную сезонную заболеваемость животных от инфекций, чувствительных к высоким температурам. Поэтому хотелось бы еще раз подчеркнуть, что вакцинация – это зачастую единственный способ профилактики, - отметила начальник отдела обеспечения эпизоотического благополучия службы ветеринарии ЯНАО Елена Мулявина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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