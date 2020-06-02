2 Июнь 2020 2020-06-02T14:18:36+03:00

«Дух Заполярья»: встреча волонтеров пройдет на острове в реке Собь в августе Фото: из открытых источников

За два дня поступило около двух десятков заявок

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На Ямале стартовал прием заявок на участие в международной встрече волонтеров «Дух Заполярья». Только за первые дни в адрес организаторов поступило около двух десятков заявок. Проект реализуется с 2018 года на острове в реке Собь, вблизи горного массива Рай-Из (Полярный Урал) и в этом году пройдет в две смены.

Первая – социальный хакатон проектов – пройдет в период с 3 по 7 августа по пяти направлениям: социология Арктики; урбанистика северных городов; экология и биосфера Арктики; развитие творческого потенциала региона; медиа-проекты. Итогом смены станут разработанные проекты, готовые к реализации на Ямале.

Вторая смена пройдет в период с 10 по 14 августа и соберет ярких представителей волонтерского движения региона и России.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, «Дух Заполярья» – это международная встреча волонтеров, которая организуется для выявления лидеров добровольческого движения, поддержки и помощи в реализации инициатив, повышения навыков и компетенций участников.

ИСТОЧНИК KP.RU