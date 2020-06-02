2020-06-02T14:09:27+03:00
Происшествия

Мошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные

Задержанная дала признательные показания
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные Фото: 89.мвд.рфМошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тазовскому району раскрыли мошенничество, совершенное в сети Интернет. Жертвой обмана оказался местный житель, рассчитывавший на помощь в выполнении контрольных работ.

В сентябре 2019 года он обратился в дежурную часть с заявлением. Выяснилось, что неизвестные в приложении «Viber» создали «фэйковую» группу, в которой разместили информацию об оказании услуг по выполнению контрольных работ. Ямалец перевел на счет своей банковской карты 5000 рублей. Однако аферисты контрольную работу не выполнили, телефон отключили.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Подозреваемой оказалась ранее не судимая не работающая жительница г. Тюмени, 1993 года рождения. Полицейские задержали ее и изъяли сотовый телефон, который использовался для совершения мошенничества.

С нее взяли обязательство о явке. Задержанная дала признательные показания.В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском районе молодого рецидивиста, ударившего полицейского, отправили в тюрьму
С начала года ямальские пожарные спасли 99 человек
На автодороге Объезд посёлка Старый Надым возобновились работы
В стадах предприятий Ямала родилось уже 80 тысяч телят северных оленей
«Дух Заполярья»: встреча волонтеров пройдет на острове в реке Собь в августе
Мошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные
В Ноябрьске на стройке едва не рухнул кран
К ямальскому онлайн-лагерю присоединились дети из других регионов
Пуровский дуэт получил рекомендации к участию в международных конкурсах
Общественники проверили детские площадки Салехарда
Онлайн праймериз ЕР на Ямале показал один из лучших результатов в России
Салехардцы ждут выступления группы «Звери» в День города
Мошенники выманили у жителя Лабытнанги 42 тысячи рублей
В Тарко-Сале очистили берег Пура от выброшенной селёдки
На Ямале организовали медосмотр пассажиров речного транспорта
Уренгойский меценат купил костюмы для медиков скорой помощи
На трассе Сургут - Салехард легковушка врезалась в грузовик
Ямальские семьи начали получать по 10 тысяч рублей на ребёнка
Погода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегом
В Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город
Ямальцы сообщают правоохранителям о незаконных игровых клубах