Мошенница из Тюмени выманила у ямальца деньги, обещая выполнить контрольные

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:09:27+03:00

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Сотрудники ОУР ОМВД России по Тазовскому району раскрыли мошенничество, совершенное в сети Интернет. Жертвой обмана оказался местный житель, рассчитывавший на помощь в выполнении контрольных работ.

В сентябре 2019 года он обратился в дежурную часть с заявлением. Выяснилось, что неизвестные в приложении «Viber» создали «фэйковую» группу, в которой разместили информацию об оказании услуг по выполнению контрольных работ. Ямалец перевел на счет своей банковской карты 5000 рублей. Однако аферисты контрольную работу не выполнили, телефон отключили.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Подозреваемой оказалась ранее не судимая не работающая жительница г. Тюмени, 1993 года рождения. Полицейские задержали ее и изъяли сотовый телефон, который использовался для совершения мошенничества.

С нее взяли обязательство о явке. Задержанная дала признательные показания.В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU