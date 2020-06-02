2020-06-02T13:00:56+03:00
Происшествия

В Ноябрьске на стройке едва не рухнул кран

Накренившийся кран зафиксировали при помощи второго подъемника
Анна Полякова
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В Ноябрьске на стройке едва не рухнул кран Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск" Алексей ПойдаВ Ноябрьске на стройке едва не рухнул кран Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск" Алексей Пойда
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В Ноябрьске на стройке на улице Холмогорская сегодня, 2 июня, начал падать подъемный кран. Он угрожающе накренился над дорогой, что пришлось на время оградить опасный участок, перекрыв движение автомобилям и пешеходам.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети "ВКонтакте". Автор снимков Алексей Пойда подписал кадры: «Перекрыли ул. Холмогорская возле ТЦ «Ломовь». На грани падения грузоподъёмный крана».

Грузоподъемник начал заваливаться на бок во время проверки Ростехнадзора. О ЧП сразу оповестили оперативные службы. Накренившийся кран зафиксировали при помощи второго подъемника. Далее планируется с помощью спецтехники вернуть завалившийся подъемный механизм в рабочее положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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