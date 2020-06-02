К ямальскому онлайн-лагерю присоединились дети из других регионов

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:41:26+03:00

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На Ямале сроки детской летней оздоровительной кампании, традиционно стартовавшей 1 июня, в 2020 году из-за пандемии отодвигаются до середины июля. Открытие пришкольных лагерей будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Тем не менее, образовательные организации многих муниципалитетов решили организовать досуг детей в дистанционном режиме.

Так, в Лабытнанги начал работу онлайн лагерь «Движение вверх». В программу вошли лучшие традиции реального лагеря: творческие задания, общение с друзьями и даже спортивные мероприятия. Ребята не будут постоянно сидеть у компьютера, для них приготовлены игры, квесты, творческие задания. Им придется много двигаться, придумывать, общаться, танцевать, рисовать.

В Новом Уренгое открылся онлайн-лагерь «НУР2020», посвященный 45-летию города. Северяне окунутся в историческую атмосферу развития города и совершат путешествие во времени с 1975 по 2020 годы. Здесь также предусмотрена оффлайн активность — танцы, рисование, изготовление поделок, квесты и многое другое.

Онлайн-лагерь начал свою работу и в Красноселькупском районе. Профильные летние смены для любителей экологии, художников и юных инспекторов дорожного движения открыл центр дополнительного образования детей.

В Ямальском районе онлайн-лагерь «Лето по-ямальски. ВМЕСТЕ!» запустил Центр внешкольной работы. Виртуальный формат объединил 60 ребят от 5 до 13 лет не только из Ямальского района. К лагерю с интересом присоединились также несколько ребят из Волгоградской области и Хакасии. Также досуг детей в удаленном режиме организован в Надымском и Пуровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU