2020-06-02T11:02:57+03:00
Общество

Пуровский дуэт получил рекомендации к участию в международных конкурсах

Юные музыканты давно завоевали публику на концертных выступлениях
Анна Полякова
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Пуровский дуэт получил рекомендации к участию в международных конкурсах Фото: Администрация Пуровского районаПуровский дуэт получил рекомендации к участию в международных конкурсах Фото: Администрация Пуровского района
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Воспитанники Пуровской ДШИ баянист Иван Колтунов и бандуристка Софья Кавардакова стали победителями Всероссийского конкурса «Югория-2020». Дуэт пуровчан занял первое место в номинации «Ансамбли» и получил рекомендации к участию в международных конкурсах «Трофей мира» или «Кубок мира».

Юные музыканты неоднократно становились лауреатами конкурсов различного уровня. Они давно завоевали публику на концертных выступлениях в ЯНАО и за его пределами. Высокий уровень исполнительского мастерства, яркий колорит делает ансамбль самобытным и уникальным в своем роде.

В 2020 году из-за пандемии впервые за 19 лет «Югория» проводилась в дистанционной форме. Всего в «Югории-2020» приняло участие 59 исполнителей из 12 субъектов РФ.

На протяжении четырех недель талантливые музыканты от 8 до 23 лет проходили серьезный отбор по двум номинациям: «Солисты – академическое направление» (два тура) и «Ансамбли» (количество участников – до 6 человек).

Оценивали творческие способности и профессионализм конкурсантов именитые музыканты под председательством народного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных, композитора, вице-президента Международной конфедерации аккордеонистов (CIA) и Межрегиональной ассоциации баяна и аккордеона (МАБА) Вячеслав Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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