Онлайн праймериз ЕР на Ямале показал один из лучших результатов в России

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:51:55+03:00

В округе по итогам прошлой недели фиксировалась самая высокая явка по стране

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Жители Ямала доверяют процедуре праймериз «Единой России». Несмотря на электронный способ голосования, процедура не вызывала сомнений. К такому выводу пришли эксперты-политологи. ЦИК «Единой России» подвел итоги партийных праймериз, впервые проведенных в онлайн-формате.

Всего, по данным регионального отделения «Единой России», на Ямале за кандидатов, которых партия выдвинет на выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО, проголосовало 25699 ямальцев. Видеообращения кандидатов к избирателям в условиях ограничений из-за пандемии заменили дебаты между участниками.

Секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников отметил, что в округе по итогам прошлой недели фиксировалась самая высокая явка по стране. Она составила более 7 процентов от общего количества избирателей. В результате Ямал вошел в число регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место.

Директор АНО «Центр общественных инициатив», политолог Андрей Ткаченко сообщил, что подготовка к предварительному голосованию по линии «Единой России» сразу шла максимально активно, жители проявили высокий интерес к процедуре.

Формат онлайн-голосования был избран партией в связи с эпидемиологической обстановкой. Таким образом «Единая Россия» минимизировала риски для здоровья граждан. Любой житель ЯНАО мог проголосовать за понравившегося кандидата на сайте предварительного голосования с 25 по 31 мая.

В итоговом списке на предварительное голосование было заявлено 127 кандидатов. На одно место в среднем претендовали 6 человек. Это люди разных сфер и призваний: депутаты, заслуженные врачи, представители социально-ориентированного бизнеса, передает «Муксун.FM». .

ИСТОЧНИК KP.RU