Салехардцы ждут выступления группы «Звери» в День города
Половина опрошенных жителей Салехарда, считают, что в День города праздничную программу могут сделать песни российской поп-рок-группы «Звери».
На втором месте по результатам голосования – известный артист российской эстрады Сергей Лазарев. Его песням хотят подпевать 30% жителей города. И на третьем месте бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.
Как отметила начальник управления культуры и молодёжной политики администрации города Галина Туманова, мнение горожан обязательно учтут. В ближайшее время начнутся переговоры с группой «Звери».
Напомним, опрос проходил в течение предыдущей недели сразу на двух платформах: официальном аккаунте администрации Салехарда в ВКонтакте и информационном портале «Живём на Севере». В общей сложности в опросе приняло участие порядка 4200 горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU