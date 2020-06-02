2 Июнь 2020 2020-06-02T09:31:17+03:00

Салехардцы ждут выступления группы «Звери» в День города Фото: salekhard.org

В ближайшее время начнутся переговоры с коллективом

Изменить размер текста: A A

Половина опрошенных жителей Салехарда, считают, что в День города праздничную программу могут сделать песни российской поп-рок-группы «Звери».

На втором месте по результатам голосования – известный артист российской эстрады Сергей Лазарев. Его песням хотят подпевать 30% жителей города. И на третьем месте бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

Как отметила начальник управления культуры и молодёжной политики администрации города Галина Туманова, мнение горожан обязательно учтут. В ближайшее время начнутся переговоры с группой «Звери».

Напомним, опрос проходил в течение предыдущей недели сразу на двух платформах: официальном аккаунте администрации Салехарда в ВКонтакте и информационном портале «Живём на Севере». В общей сложности в опросе приняло участие порядка 4200 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU