Мошенники выманили у жителя Лабытнанги 42 тысячи рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:03:28+03:00

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве при покупке авиабилетов. 51-летний местный житель 30 мая обратился в полицию с заявлением о хищении 42 тысяч рублей.

Выяснилось, что за два дня до этого мужчина через интернет заказал авиабилеты по интересующему его маршруту на сумму около 21 тысячи рублей. Ямалец оплатил покупку при помощи банковской карты.

После этого на его мобильный телефон пришел код, который он ввел в строке оплаты на сайте и осуществил его подтверждение, после чего на экране появилось сообщение «Неверный код» и ему поступило новое сообщение с другим кодом, который он ввёл ещё раз. На мониторе появилось предупреждение о неверном введенном коде. После проделанной операции на его телефон пришло два сообщения о списании денежных средств на общую сумму около 42 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть более внимательными, осуществлять покупки авиа и железнодорожных билетов в сети Интернет только с проверенных сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU