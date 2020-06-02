2 Июнь 2020 2020-06-02T08:49:48+03:00

В Тарко-Сале очистили берег Пура от выброшенной селёдки Фото: puradm.ru

Рядом с рыбой валялись и ведра с этикетками «Сельдь слабосоленая»

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На берегу реки Пур вблизи рыбозавода компании «Пур-рыба» местные жители заметили выброшенную селедку. Информация о разбросанной рыбной продукции появилась в социальной сети Instagram 29 мая.

Специалисты отдела по муниципальному земельному контролю районного департамента имущественных и земельных отношений оперативно обследовали эту территорию.

В результате проверки установлено, что на берегу реки Пур в 260 метрах северо-восточнее рыбозавода действительно была выброшена рыба. Рядом с ней валялись и ведра с этикетками «Сельдь слабосоленая», произведённая в Омске.

Как сообщили в администрации Пуровского района, признаков причастности ООО «Пур-рыба» к происшествию не обнаружено. Силами муниципалитета была проведена зачистка территории. С предпринимателями, осуществляющими деятельность в близлежащих торговых точках, провели беседу о недопущении нарушений природоохранного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU