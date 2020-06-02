Уренгойский меценат купил костюмы для медиков скорой помощи

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:43:52+03:00

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В Уренгое сотрудники отделения станции скорой медицинской помощи теперь выезжают на вызовы в новой яркой спецодежде с соответствующей символикой. Униформа из прочной ткани сшита на заказ индивидуально для каждого медицинского работника.

Как сообщили в Таркосалинской центральной районной больнице, костюмы для них помог приобрести депутат местного собрания депутатов, руководитель управляющей компании Артем Иванов. Всего приобретено десять утепленных и девять облегченных костюмов. Сотрудники медицинской службы быстрого реагирования благодарят мецената за неравнодушие и внимание к деятельности лечебного учреждения.

В администрации Пуровского района, рассказали, что это не первая его помощь. Предприниматель также оказывал содействие в ремонте здания скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU