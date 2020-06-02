На трассе Сургут - Салехард легковушка врезалась в грузовик

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:42:08+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

Так, например, на автодороге Сургут - Салехард 1 июня в 17:08 легковушка врезалась в грузовик. ДТП случилось на 470 км трассы. Как сообщили в ГУ ЧМС России по ЯНАО, водитель «Toyota Land Cruiser Prado» не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества водителю грузовика «MAN». К месту происшествия были направлены 4 человек личного состава и один спецавтомобиль МЧС.

По данным Госавтоинпекции ЯНАО, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2161 зарегистрированном ДТП погибли 18 человек и 194 травмированы, в их числе 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU