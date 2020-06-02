На трассе Сургут - Салехард легковушка врезалась в грузовик
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.
Так, например, на автодороге Сургут - Салехард 1 июня в 17:08 легковушка врезалась в грузовик. ДТП случилось на 470 км трассы. Как сообщили в ГУ ЧМС России по ЯНАО, водитель «Toyota Land Cruiser Prado» не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущества водителю грузовика «MAN». К месту происшествия были направлены 4 человек личного состава и один спецавтомобиль МЧС.
По данным Госавтоинпекции ЯНАО, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2161 зарегистрированном ДТП погибли 18 человек и 194 травмированы, в их числе 18 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU