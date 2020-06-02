Ямальские семьи начали получать по 10 тысяч рублей на ребёнка

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:00:27+03:00

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Единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет Ямальские семьи начали получать 1 июня. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ №317, семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня.

Некоторым родителям отказано в такой помощи, однако таких решение небольшое количество. Как рассказала управляющий Отделения ПФР по ЯНАО Таиса Колоколова. основной причиной отказа стало дублирование заявлений на одного и того же ребенка, отсутствие права, а также наличие грубых ошибок при заполнении данных, из-за чего невозможно идентифицировать ребенка в государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Она отметила, что родителям, которым отказано в выплате по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать заявление повторно. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через портал Госуслуг и лично в клиентские службы Пенсионного фонда. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU