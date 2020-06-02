2020-06-02T05:15:49+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегом

Температура воздуха +3... +7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегомПогода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегомФото: Ольга Крыльцова
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Во вторник, 2 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, пасмурно, дождь со снегом, ветер северный 5 м/с.

В Ноябрьске + 7 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северо-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 5 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +7 градусов, пасмурно, дождь с грозой, ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, снег с дождем, ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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