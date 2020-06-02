Погода на Ямале 2 июня: ожидаются дожди, местами со снегом
Во вторник, 2 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, пасмурно, дождь со снегом, ветер северный 5 м/с.
В Ноябрьске + 7 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер северо-западный 4 м/с.
В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 5 м/с.
В Надыме +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северный 5 м/с.
В Губкинском +7 градусов, пасмурно, дождь с грозой, ветер северо-западный 4 м/с.
В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 4 м/с.
В Муравленко +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, снег с дождем, ветер северный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU