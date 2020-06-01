2020-06-01T17:38:21+03:00
Происшествия

Ямальцы сообщают правоохранииелям о незаконных игровых клубах

Изъято 6 игровых терминалов
Анна Полякова
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Ямальцы сообщили о 21 незаконном игровом клубе Фото: 89.мвд.рфЯмальцы сообщили о 21 незаконном игровом клубе Фото: 89.мвд.рф
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С начала 2020 года в полицию от граждан поступило 21 сообщение о незаконной игорной деятельности на Ямале, все они проверяются. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с руководителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также главами муниципалитетов. Мероприятие провел замгубернатора Аркадий Бессонов.

На данный момент уже изъято 6 игровых терминалов, 26 системных блоков, 4 электронных терминала. В марте этого года в отношении двух лиц возбуждено уголовное дело и судом назначен штраф на общую сумму 1 млн. рублей.

На Ямале продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной игорной деятельности. Такие случаи были зарегистрированы в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Губкинском, Надымском и Пуровском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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