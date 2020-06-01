Трое ноябрян подозреваются в незаконной организации азартных игр

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:08:00+03:00

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В Ноябрьске трое горожан подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере. С января 2018 по май 2020 года двое мужчин и одна женщина на территории промышленной зоны создали игорный клуб. Их доходом стало не менее 10 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЯНАО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа провела законность возбуждения уголовного дела.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, входивших в состав преступной группы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU