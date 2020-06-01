2020-06-01T15:30:39+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду

Поделиться:
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периодуАО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду
Изменить размер текста:

АО «ТранснефтьСибирь» завершило подготовку производственных объектов к работе в пожароопасный период. Комплекс мероприятий, определенный по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, реализован в полном объеме.

В связи с ранним сходом снежного покрова и наступлением теплой погоды на территории Тюменской области уже фиксируются случаи возгорания. В целях предотвращения и профилактики возникновения пожаров в опасной близости от объектов транспорта нефти в зоне прохождения магистральных нефтепроводов проведена работа по расчистке линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики от древесно-кустарниковой растительности.

На территории линейных производственно-диспетчерских станций установлены огнепреградители на резервуарах. Выполнена проверка состояния емкостей противопожарного запаса воды и работоспособности систем охлаждения резервуаров. Обустроены минерализованные полосы вокруг производственных объектов. Завершена проверка средств молниезащиты к грозовому периоду.

По итогам реализации мероприятий подразделения АО «Транснефть – Сибирь» получили паспорта готовности к пожароопасному периоду.

На время прохождения пожароопасного периода организован повышенный контроль за техническим состоянием автомобильной техники; испытание пожарно-технического вооружения, а также работа по комплектованию и проверке пунктов пожарного инвентаря. На производственных объектах созданы группы по тушению лесных пожаров, в составе которых члены добровольных пожарных дружин и рядовых сотрудников.

Работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, с ними проводятся теоретические и практические занятия, в ходе которых отрабатываются действия по работе с пожарной техникой и оборудованием. Цель мероприятий – возможность оперативного реагирования на нештатные ситуации, вызванные климатическими факторами, поддержание бесперебойного функционирования объектов нефтепроводного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город
Ямальцы сообщают правоохранииелям о незаконных игровых клубах
Возвращаться из отпуска на Ямал придется по правилам
Трое ноябрян подозреваются в незаконной организации азартных игр
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду
Ноябряне выбирают артистов для выступления в День города
На Ямале обсудили вопросы профилактики правонарушений на потребительском рынке
На Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницы
По маршруту «Берёзово – Мужи – Салехард» отправился первый теплоход
Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июня
Больше 6 тысяч ямальских детей получили коробки «Малышу Ямала»
На Ямале скончался десятый пациент с коронавирусом
На Ямале расширяют доступ предпринимателей к региональным мерам поддержки
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным Днём защиты детей
В Пуровском районе через неделю начнется пассажирская навигация
Глава Ямала ждет от земляков вариантов названия нового моста через Пур
Жительница Лабытнанги, покупая билеты на поезд, нарвалась на мошенников
На Ямале в первый летний день выпал снег
В Новом Уренгое ввели дополнительные меры для борьбы с коронавирусом
На Ямале стартовала продажа на новые пассажирские авиаперевозки до Антипаюты
В Ноябрьске 6-летний велосипедист попал под колеса автомобиля
Погода на Ямале 1 июня: дождливый день