1 Июнь 2020 2020-06-01T15:13:44+03:00

Ноябряне выбирают артистов для выступления в День города Фото: Администрация Ноябрьска

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Жители Ноябрьска выбирают, кто выступит перед ними в День города, который в этом году отметит 45-летние. Голосование проходит на портале «Живем на Севере». Выборы пройдут с 1 по 7 июня.

Как отметили в администрации города, в начале сентября Ноябрьск будет отмечать юбилей. Уже сейчас специалисты управления культуры ведут большую подготовительную работу.

- На платформе «Решай» информационного ресурса «Живем на Севере» стартовал опрос горожан, которым предлагают выбрать исполнителя на вечернем праздничном концерте. Заходите на портал! Участвуйте в опросах! Предлагайте свои идеи, - обратились в мэрии к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU