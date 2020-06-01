2020-06-01T15:13:44+03:00
Общество

Ноябряне выбирают артистов для выступления в День города

Голосование проходит на портале «Живем на Севере»
Анна Полякова
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Ноябряне выбирают артистов для выступления в День города Фото: Администрация НоябрьскаНоябряне выбирают артистов для выступления в День города Фото: Администрация Ноябрьска
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Жители Ноябрьска выбирают, кто выступит перед ними в День города, который в этом году отметит 45-летние. Голосование проходит на портале «Живем на Севере». Выборы пройдут с 1 по 7 июня.

Как отметили в администрации города, в начале сентября Ноябрьск будет отмечать юбилей. Уже сейчас специалисты управления культуры ведут большую подготовительную работу.

- На платформе «Решай» информационного ресурса «Живем на Севере» стартовал опрос горожан, которым предлагают выбрать исполнителя на вечернем праздничном концерте. Заходите на портал! Участвуйте в опросах! Предлагайте свои идеи, - обратились в мэрии к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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