2020-06-01T15:04:17+03:00
Общество

На Ямале обсудили вопросы профилактики правонарушений на потребительском рынке

В качестве примера был представлен успешный опыт Пуровского и Красноселькупского районов, Нового Уренгоя и Ноябрьска
Анна Полякова
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На Ямале обсудили вопросы профилактики правонарушений на потребительском рынке Фото: yanao.ruНа Ямале обсудили вопросы профилактики правонарушений на потребительском рынке Фото: yanao.ru
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Профилактику правонарушений на потребительском рынке обсудили в режиме веб-конференции на заседании окружной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с руководителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также главами муниципалитетов. Мероприятие провел замгубернатора Аркадий Бессонов.

Успешный опыт Пуровского и Красноселькупского районов, Нового Уренгоя и Ноябрьска привели в пример. В этих муниципалитетах активного привлекают общественные объединения, граждан и СМИ к работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Особое внимание на заседании было уделено вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил торговли в точках быстрого питания, в том числе на улицах. В 1 квартале 2020 года в управление Роспотребнадзора по ЯНАО поступило два обращения от жителей, одно из них касалось некачественной продукции. В результате проверки правонарушителям вынесены постановления о назначении наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 40 000 рублей.

По поручению замглавы региона всем субъектам профилактики правонарушений на потребительском рынке совместно с ОВД необходимо принять меры, чтобы не допустить завоза на Ямал контрафактной продукции в период навигации речным транспортом, а также выработать дополнительные меры по пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией, в том числе фальсифицированной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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