2020-06-01T13:52:20+03:00
Общество

По маршруту «Берёзово – Мужи – Салехард» отправился первый теплоход

Всем пассажирам и экипажу в период пандемии на время всей поездки необходимо использовать маску и перчатк
Анна Полякова
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По маршруту «Берёзово – Мужи – Салехард» отправился первый теплоход Фото: yanao.ruПо маршруту «Берёзово – Мужи – Салехард» отправился первый теплоход Фото: yanao.ru
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На маршрут «Берёзово — Мужи — Салехард» 1 июня вышел первый в этом сезоне теплоход «Метеор». Время в пути - 7 часов 45 минут. Остановки: Теги, Азовы, Мужи, Шурышкары. Уже второго июня теплоход отправится обратно в Берёзово (ХМАО). Время в пути - 8 часов 20 минут. Маршрут будет действовать до 8 октября – за это время теплоход совершит 64 рейса туда и обратно. Всем пассажирам и экипажу в период пандемии на время всей поездки необходимо использовать маску и перчатки.

- В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции при отправке из Салехарда и Берёзово (ХМАО) предусмотрены ограничения по загрузке судов. Они не должны превышать 50%, - напомнил начальник отдела окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Костогрыз.

Стоимость билета для взрослого пассажира из Берёзово в Салехард составляет 2 564 рубля, детского – 1 282 рубля. Дети до 5 лет ездят бесплатно, если не занимают отдельного места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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