На Ямале расширяют доступ предпринимателей к региональным мерам поддержки
Ямальские предприниматели, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции, для получения поддержки смогут уточнить ОКВЭД. Воспользоваться им смогут предприниматели, которые фактически работают в пострадавшей отрасли, но указали в качестве основного другой вид деятельности при регистрации. Соответствующий механизм разработал региональный департамент экономики.
Несоответствие основного ОКВЭД фактической деятельности стало одной из причин отказа в получении поддержки. Теперь предприниматели, которые реально работают в пострадавших сферах, смогут получить помощь. Предполагается, что воспользоваться этим механизмом смогут десятки предпринимателей.
- Новый подход позволит предпринимателям доказать, что именно от пострадавшего вида деятельности они получают основную выручку, с этой выручки оплачивают зарплату сотрудникам, - рассказала директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева.
На Ямале разработан целый комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии. Она включает в себя финансовую помощь, снижение налоговой нагрузки и текущих затрат, административную поддержку.
Среди мер – прямые выплаты до 200 тысяч рублей социально ориентированному бизнесу, единовременная выплата 30 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым, выплата от 30 до 200 тысяч рублей предприятиям общепита. Финансовую поддержку получили более 1300 предпринимателей.
Также предусмотрено снижение налогов, установлена минимальная ставка аренды государственного и муниципального имущества и земли, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU