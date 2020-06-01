1 Июнь 2020 2020-06-01T12:03:44+03:00

На Ямале расширяют доступ предпринимателей к региональным мерам поддержки Фото: yanao.ru

Воспользоваться им смогут предприниматели, которые фактически работают в пострадавшей отрасли

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Ямальские предприниматели, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции, для получения поддержки смогут уточнить ОКВЭД. Воспользоваться им смогут предприниматели, которые фактически работают в пострадавшей отрасли, но указали в качестве основного другой вид деятельности при регистрации. Соответствующий механизм разработал региональный департамент экономики.

Несоответствие основного ОКВЭД фактической деятельности стало одной из причин отказа в получении поддержки. Теперь предприниматели, которые реально работают в пострадавших сферах, смогут получить помощь. Предполагается, что воспользоваться этим механизмом смогут десятки предпринимателей.

- Новый подход позволит предпринимателям доказать, что именно от пострадавшего вида деятельности они получают основную выручку, с этой выручки оплачивают зарплату сотрудникам, - рассказала директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева.

На Ямале разработан целый комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии. Она включает в себя финансовую помощь, снижение налоговой нагрузки и текущих затрат, административную поддержку.

Среди мер – прямые выплаты до 200 тысяч рублей социально ориентированному бизнесу, единовременная выплата 30 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым, выплата от 30 до 200 тысяч рублей предприятиям общепита. Финансовую поддержку получили более 1300 предпринимателей.

Также предусмотрено снижение налогов, установлена минимальная ставка аренды государственного и муниципального имущества и земли, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU