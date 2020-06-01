2020-06-01T10:53:04+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным Днём защиты детей

"Важно, чтобы маленькие ямальцы в достойных условиях получали качественное образование, могли заниматься спортом"
Анна Полякова
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Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным Днём защиты детей Фото: yanao.ruДмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным Днём защиты детей Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Международным Днём защиты детей, который отмечается в первый день лета, 1 июня.

Он отметил, что обеспечение высоких стандартов жизни, равных возможностей для каждого человека – один из ключевых приоритетов государства. Для этого реализуются национальные проекты и вводятся дополнительные окружные меры поддержки, в том числе для всестороннего развития наших детей.

- Важно, чтобы наши города и посёлки становились комфортными и уютными, чтобы маленькие ямальцы в достойных условиях получали качественное образование, могли заниматься спортом, имели самые широкие возможности для реализации творческого потенциала, - говорится в поздравлении главы региона.

Глава региона также выразил уверенность, что общая работа на результат будет залогом благополучия Ямала, его развития для будущих поколений, передает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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