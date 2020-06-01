В Пуровском районе через неделю начнется пассажирская навигация

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:40:46+03:00

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В Пуровском районе организуют регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Самбург – Уренгой – Самбург» в период навигации. При условии спокойной эпидемиологической обстановки первый рейс стартует 7 июня. Стоимость проезда останется, как и годом ранее, взрослый билет будет стоить 870 рублей, детский – вдвое меньше, 435 рублей.

В этом году за счет средств окружной субсидии приобретают новый пассажирский водометный катер на 44 места для пассажирских перевозок между Самбургом и Уренгоем. В прошлом году по этому маршруту в период навигации курсировала старенькая «Заря».

- «Не обещаю, что уже в эту навигацию новый катер выйдет на маршрут, но со следующего года однозначно самбурчане будут добираться до Уренгоя в комфортных условиях, - пообещал Андрей Нестерук.

Этой весной депутаты района закрепили за самбурчанами право на компенсацию ста процентов расходов на оплату проезда речным транспортом в местном сообщении. За счет районного бюджета жителям, имеющим право на Единый проездной билет, будут компенсировать не более десяти поездок в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU