В Новом Уренгое ввели дополнительные меры для борьбы с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:13:38+03:00

Все прибывающие в город должны будут иметь при себе отрицательный результат анализа

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Дополнительные ограничения вводятся для Нового Уренгоя из-за всплеска заражения в городе. Это нужно для стабилизации ситуации с коронавирусом, которая в городе пока остается напряжённой, сообщили в правительстве ЯНАО. За сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 42 клинических формы инфекции у горожан.

- Мы добавили там 40 дополнительных коек, всего их в городе уже больше трехсот, рассказал в обращении к ямальцам Дмитрий Артюхов.

Он также сообщил, что ближайшее время стартует летний строительный сезон, и в округ заедет большое количество работников, также ожидаются перевахтовки компаний ТЭК.

В связи с этим в городе вводят строгий контроль соблюдения правил, установленных у нас еще в середине апреля, по наличию у всех прибывающих из других регионов вахтовых работников отрицательных тестов на коронавирус. С 1 июня 2020 года в Новом Уренгое запрещена 14-дневная изоляция всех вахтовых работников (не проживающих в ЯНАО) в жилых и иных помещениях города. Работодателям разрешат использовать для обсервации только специальные помещения из перечня по согласованию с администрацией города.

Все прибывающие в город должны будут иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19. Срок сдачи теста - не позднее, чем за 5 дней до прибытия в город. Наличие теста обязательно также для тех, кто едет через Новый Уренгой в другие населённые пункты ЯНАО. Требование не распространяется на жителей округа и тех, кто приезжает в город менее, чем на трое суток и при этом на руках имеет обратный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU