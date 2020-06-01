1 Июнь 2020 2020-06-01T07:55:13+03:00

На Ямале стартовала продажа на новые пассажирские авиаперевозки до Антипаюты Фото: yanao.ru

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Авиакомпания «Ямал» с 1 июня начинает выполнять субсидируемые вертолетные пассажирские перевозки в село Антипаюта из Салехарда и Нового Уренгоя.

Первый рейс отправляется в Антипаюту из Нового Уренгоя в понедельник. Из Салехарда ямальцы смогут добраться в тот же отдаленный населенный пункт Тазовского района в ближайшую среду.

- Отмечу, добраться туда теперь можно в разы быстрее. Это особенно актуально в сложившейся эпидобстановке. При этом в вертолёте, как и в любом общественном транспорте, необходимо использование масок и перчаток, - отметила первый замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

По маршруту «Новый Уренгой-Антипаюта и обратно» рейсы будут выполняться круглогодично по понедельникам, средам, пятницам. Вылет из города в 09:00, в обратном направлении в 12:00. Время в пути 2 часа 20 минут.

Рейсы «Салехард – Антипаюта и обратно» будут выполняться только летом один раз в неделю - по средам. Вылет из Салехарда в 09:00, из Антипаюты в 12:50. Время в пути 3 часа 10 минут.

Цена билета для взрослого пассажира составляет 5 000 рублей, детского – 2 500 рублей. Сверхнормативный багаж (более 20 кг) за 1 кг – 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU