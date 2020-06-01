В Ноябрьске 6-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:22:11+03:00

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В Ноябрьске ребенок попал под колеса легковушки. Авария произошла на улице Советская 30 мая в 17.40. Шестилетний велосипедист без сопровождения взрослых выехал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. В результате он врезался в «ВАЗ». В результате ДТП ребенок с различными травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмирован один ребенок.

С начала 2020 года в 2148 случившихся ДТП погибли 18 человек и 194 травмированы, в их числе 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU