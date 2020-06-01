1 Июнь 2020 2020-06-01T05:15:31+03:00

Погода на Ямале 1 июня: дождливый день Фото: pixabay.com

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В понедельник, 1 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске + 6 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, в первой половине дня – снег с дождем, вечером - дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северо-западный 3 м/с.

В Губкинском +5 градусов, пасмурно, дождь ожидается в середине дня, ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь пройдет утром и вечером, ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко +6 градусов, пасмурно, днем без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня, ветер северный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU