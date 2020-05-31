Очаги коронавируса в Губкинском и Ноябрьске взяты под контроль
В Губкинском все новые случаи выявлены у контактных в действующих очагах: у двоих жителей диагностирована пневмония, они госпитализированы в Ноябрьск. Об этом стало известно от представителе ямальского оперштаба.
- В Ноябрьске новый случай в домашнем очаге связан с контактом по ранее заболевшему. 14 случаев среди вахтовых рабочих выявлены при возникновении у них клинических проявлений заболевания. Люди госпитализированы, в местах их проживания и работы проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - пояснила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Медики Ямала просят жителей максимально соблюдать дистанцию, носить маски и как можно реже выходить из дома.
- Это действительно важно и нужно сейчас, - обращаются работники здравоохранения к землякам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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