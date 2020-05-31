31 Май 2020 2020-05-31T13:27:50+03:00

Очаги коронавируса в Губкинском и Ноябрьске взяты под контроль Фото: pixabay.com

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В Губкинском все новые случаи выявлены у контактных в действующих очагах: у двоих жителей диагностирована пневмония, они госпитализированы в Ноябрьск. Об этом стало известно от представителе ямальского оперштаба.

- В Ноябрьске новый случай в домашнем очаге связан с контактом по ранее заболевшему. 14 случаев среди вахтовых рабочих выявлены при возникновении у них клинических проявлений заболевания. Люди госпитализированы, в местах их проживания и работы проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, - пояснила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Медики Ямала просят жителей максимально соблюдать дистанцию, носить маски и как можно реже выходить из дома.

- Это действительно важно и нужно сейчас, - обращаются работники здравоохранения к землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU