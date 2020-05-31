2020-05-31T13:04:50+03:00
Общество

На Ямале 172 дежурные группы в детсадах примут детей

Работающих родителей становится все больше
Руслан Савинов
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На Ямале 172 дежурные группы в детсадах примут детейНа Ямале 172 дежурные группы в детсадах примут детейФото: pixabay.com
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В ЯНАО С 1 июня продолжат работу дежурные группы на базе детсадов во всех муниципалитетах региона.

- Воспитанников в дежурную группу принимают на основании заявления родителей и ходатайства от работодателя о необходимости предоставить место в дежурной группе детского сада, - уточнили в ямальском оперштабе.

К настоящему моменту работающих граждан все больше, поэтому открываются дополнительные малокомплектные дежурные группы - их наполняемость не будет превышать 12 человек. Сделано это для профилактики ОРВИ и других инфекций.

Добавим ,что всего в регионе будут работать 172 дежурные группы на базе 79 детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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