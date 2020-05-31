31 Май 2020 2020-05-31T07:23:46+03:00

Погода на Ямале 31 мая: и дождливый и пасмурный день Фото: pixabay.com

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В воскресенье, 31 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +6 градусов, пасмурно, ветер северо-западный 6 м/с.

В Ноябрьске + 9 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +8 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер северный 8 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь, ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурно, проливной дождь - весь день, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +9 градусов, пасмурно. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, облачно, ветер северный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU