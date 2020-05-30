2020-05-30T15:17:37+03:00
Общество

В Тазовском районе капитально ремонтируют жилищный фонд

С подрядчиками уже заключены муниципальные контракты
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тазовском районе капитально ремонтируют жилищный фонд. Фото - администрация Тазовского района.В Тазовском районе капитально ремонтируют жилищный фонд. Фото - администрация Тазовского района.
Изменить размер текста:

В Тазовском районе обсудили вопросы капитального ремонта жилищного фонда. Перечень работ уже обозначен, подрядчики также определены.

В 2020 году ведутся работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 13 микрорайона Геолог. Также выделено финансирование для проведения капремонта в 13 квартирах муниципального жилищного фонда. Среди них 11 квартир – в Антипаюте, 2 – в Находке. С подрядчиками заключены муниципальные контракты, работы начнутся в июне.

– Для включения в Адресную программу капитального ремонта на 2021 год, разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту общего имущества пяти многоквартирных домов в Антипаюте и Гыде. В домах утеплят цоколь и чердак, заменят профильное покрытие крыши, в подъездах установят утепленные металлические двери, отремонтируют полы и лестничные клетки. В Гыде обустроят теплоизоляцию ростверков, покрасят потолки и стены, установят пластиковые окна, – сообщили в администрации Тазовского района.

Глава района Василий Паршаков отметил, что перечень работ обозначен, подрядчики уже определены. Теперь необходимо держать на контроле исполнение контрактов, соблюдение сроков и графиков. От этого во многом будет зависеть качество выполненных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском районе капитально ремонтируют жилищный фонд
Ямальцы просят защитить их детей от нападений бездомных собак
Погода на Ямале 30 мая: пасмурно, дожди
Жители Лабытнанги выбрали «лицо» нацпроекта в «Демография»
Ямальские почтовики открыли речную навигацию в удаленные населенные пункты
Жительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки
В Тазовском районе стартует череда экологических субботников
Замглавврача Таркосалинской ЦРБ рассказал о работе резервного госпиталя
В Надыме наказали подростков, нарушивших режим повышенной готовности
В Салехарде историко-культурную экспертизу провели на большей части города
В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи
Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернет