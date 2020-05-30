В Тазовском районе капитально ремонтируют жилищный фонд

30 Май 2020 2020-05-30T15:17:37+03:00

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В Тазовском районе обсудили вопросы капитального ремонта жилищного фонда. Перечень работ уже обозначен, подрядчики также определены.

В 2020 году ведутся работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 13 микрорайона Геолог. Также выделено финансирование для проведения капремонта в 13 квартирах муниципального жилищного фонда. Среди них 11 квартир – в Антипаюте, 2 – в Находке. С подрядчиками заключены муниципальные контракты, работы начнутся в июне.

– Для включения в Адресную программу капитального ремонта на 2021 год, разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту общего имущества пяти многоквартирных домов в Антипаюте и Гыде. В домах утеплят цоколь и чердак, заменят профильное покрытие крыши, в подъездах установят утепленные металлические двери, отремонтируют полы и лестничные клетки. В Гыде обустроят теплоизоляцию ростверков, покрасят потолки и стены, установят пластиковые окна, – сообщили в администрации Тазовского района.

Глава района Василий Паршаков отметил, что перечень работ обозначен, подрядчики уже определены. Теперь необходимо держать на контроле исполнение контрактов, соблюдение сроков и графиков. От этого во многом будет зависеть качество выполненных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU