Ямальцы просят защитить их детей от нападений бездомных собак
На личный прием к первому заместителю прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Владимиру Мартынову обратились жительницы Салехарда и Тазовского района. Они попросили защитить их детей от нападений бездомных собак.
В ходе проверок факты обращений подтвердились. Выяснилось, что трое подростков получили телесные повреждения в результате укусов безнадзорных животных.
– В целях защиты прав несовершеннолетних прокурорами Салехарда и Тазовского района в суд направлено три исковых заявления о взыскании морального вреда, причиненного детям, – отметили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Кроме того, главам администраций муниципальных образований, не обеспечившим контроль за исполнением заключенных контрактов об отлове бездомных животных, внесены представления. Рассмотрение исков и представлений находятся на контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU