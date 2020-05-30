30 Май 2020 2020-05-30T12:35:46+03:00

Ямальцы просят защитить их детей от нападений бездомных собак. Фото - pixabay.com.

Рассмотрение исков в суд находится на контроле прокуратуры

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На личный прием к первому заместителю прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Владимиру Мартынову обратились жительницы Салехарда и Тазовского района. Они попросили защитить их детей от нападений бездомных собак.

В ходе проверок факты обращений подтвердились. Выяснилось, что трое подростков получили телесные повреждения в результате укусов безнадзорных животных.

– В целях защиты прав несовершеннолетних прокурорами Салехарда и Тазовского района в суд направлено три исковых заявления о взыскании морального вреда, причиненного детям, – отметили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Кроме того, главам администраций муниципальных образований, не обеспечившим контроль за исполнением заключенных контрактов об отлове бездомных животных, внесены представления. Рассмотрение исков и представлений находятся на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU