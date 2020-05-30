Погода на Ямале 30 мая: пасмурно, дожди

30 Май 2020 2020-05-30T06:57:58+03:00

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В субботу, 30 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер северно-западный 6 м/с.

В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь, ветер северный 8 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурно, проливной дождь - весь день, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU