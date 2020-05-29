Жители Лабытнанги выбрали «лицо» нацпроекта в «Демография»

29 Май 2020 2020-05-29T16:07:30+03:00

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В Лабытнанги назвали земляка, который станет «лицом» нацпроекта. Как сообщили в администрации города, итоги голосования по теме «Национальный проект в лицах. Демография» подвели. Голосование проходило на платформе «Живём на Севере».

Напомним, в преддверии Дня защиты детей лабытнангцы с помощью платформы «Предлагай!» внесли три кандидатуры земляков, достойных, по мнению пользователей портала, считаться «лицом» национального проекта «Демография». Накануне завершилось голосование. Он проводилось в формате «один человек – один голос».

Лидером опроса и «лицом» национального проекта «Демография» в Лабытнанги признана участковый врач-педиатр Ольга Нуралиева. За неё отдали свои голоса 42,8% проголосовавших. Родители детей, которых обслуживает на участке Ольга Александровна, отзываются о лидере опроса как о грамотном, ответственном профессионале и внимательном, чутком человеке.

ИСТОЧНИК KP.RU