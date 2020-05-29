Ямальские почтовики открыли речную навигацию в удаленные населенные пункты

29 Май 2020 2020-05-29T15:37:29+03:00

В первый в 2020 году речной маршрут судно отправилось 28 мая

Изменить размер текста: A A

Почтовики Ямала 28 мая приступили к речной доставке почты, продуктов питания и товаров первой необходимости в удаленные и труднодоступные населенные пункты региона.

Ранний ледоход в этом году позволил почтовикам стартовать своевременно. В первый в 2020 году речной маршрут судно «Связь-1» отправилось утром 28 мая. Этот почтовый теплоход направился по маршруту Шурышкарского района и доставит более 2 тонн почты. Первые посылки, доставленные по реке, поступят жителям Восяхово, Овгорта, Ямгорта, Питляра, Лопхарей, Азовы, Шурышкар и Катравожа. Весь путь туда и обратно займет порядка 4 дней.

Второе почтовое судно «Связь-3» отправится в первый рейс 30 мая по направлению с. Мужи Шурышкарского района и доставит более 2 тонн почтовых отправлений. Доставка почты речным транспортом будет осуществляться до наступления осенних морозов и официального закрытия речной навигации.

Напомним, что дополнительно к речному транспорту почтовики используют авиасообщение для своевременной доставки почты в отдаленные районы. Кроме доставки почты на пассажирских авиарейсах, ямальские почтовики регулярно заказывает чартерные рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU