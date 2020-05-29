Жительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки

29 Май 2020 2020-05-29T15:29:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертва обмана обратила 27 в дежурную часть. 30-летняя горожанка рассказала, как попалась на уловку мошенников. В соцсети она увидела о продаже детских товаров.

Женщина решила приобрести детскую кроватку и перешла по ссылке, которую прислал продавец. Через социальную сеть она перевела деньги со своей банковской карты на счет, привязанный к аккаунту продавца.

После того, как женщина перевела более 6 тысяч рублей, страница в социальной сети оказалась заблокирована.

Полицейские устанавливают причастного к совершению данного преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

. Правоохранители рекомендуют гражданам через интернет-ресурсы приобретать товар в надежных и проверенных фирмах, не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU