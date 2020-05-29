2020-05-29T15:29:44+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки

Продавец исчез, как только женщина перечислила деньги
Анна Полякова
Поделиться:
Жительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки Фото: pixabay.comЖительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертва обмана обратила 27 в дежурную часть. 30-летняя горожанка рассказала, как попалась на уловку мошенников. В соцсети она увидела о продаже детских товаров.

Женщина решила приобрести детскую кроватку и перешла по ссылке, которую прислал продавец. Через социальную сеть она перевела деньги со своей банковской карты на счет, привязанный к аккаунту продавца.

После того, как женщина перевела более 6 тысяч рублей, страница в социальной сети оказалась заблокирована.

Полицейские устанавливают причастного к совершению данного преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

. Правоохранители рекомендуют гражданам через интернет-ресурсы приобретать товар в надежных и проверенных фирмах, не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Лабытнанги выбрали «лицо» нацпроекта в «Демография»
Ямальские почтовики открыли речную навигацию в удаленные населенные пункты
Жительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки
В Тазовском районе стартует череда экологических субботников
Замглавврача Таркосалинской ЦРБ рассказал о работе резервного госпиталя
В Надыме наказали подростков, нарушивших режим повышенной готовности
В Салехарде историко-культурную экспертизу провели на большей части города
В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи
Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернет
На Ямале скончались два пациента с коронавирусом
Строительство жилья и соцобъектов на Ямале идёт с учётом новых требований
В Тарко-Сале участники ДТП устроили на улице разборки
Аэропорт Нового Уренгоя корректирует работу из-за реконструкции аэродрома
В Салехарде обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
На Ямале купаться разрешат на трех пляжах
В ходе благоустройства Пуровска акцент сделают на освещении
В Ноябрьске ждет суда полицейский, сломавший руку задержанному
В Ханымее капитально отремонтируют клинико-биохимическую лабораторию
Пьяный ярсалинец на угнанном УАЗике врезался в автомобиль ДПС
Погода на Ямале 29 мая: день пасмурный и дождливый
В Муравленко местного жителя обвиняют в убийстве и поджоге 30-летней давности
Губкинский детсад «Светлячок» закрыли на карантин из-за коронавируса
В Лабытнанги мужчина накинул на голову женщине кофту и угрожал убийством
В Губкинском в День пограничника открыли памятник
Глава Ямала раскритиковал мэров, поспешивших завершить отопительный сезон
Полицейские отблагодарят бдительных ямальцев денежным вознаграждением
На Ямале стартовали продажи билетов на пассажирский водный транспорт
Мошенник выманил у ноябрянина 15 тысяч рублей фотографией колес
В Тазовский для молоди ценной рыбы доставили «плавучий дом»