В Тазовском районе стартует череда экологических субботников

29 Май 2020 2020-05-29T14:53:16+03:00

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В Тазовском 29 мая стартует череда субботников. Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Организаторы мероприятия обеспечат участников необходимым рабочим инвентарем, а также мусорными мешками и перчатками.

С этого дня трудовые коллективы учреждений и организаций, а также неравнодушные тазовчане очистят от мусора придомовые и общественные территории райцентра. Жители района проведут очистку прилегающих территорий, уберут накопившийся за зиму мусор, наведут порядок вокруг своих домов.

Санитарная очистка и уборка территорий пройдет также в поселениях Тазовского района. В Газ-Сале уберут территорию сквера и памятника, в Находке – очистят береговую полосу, а в Гыде – прилегающую к организациям территорию. В Антипаюте экологические мероприятия пройдут позднее, как только установится благоприятная погода.

Отметим, в районном центре субботники также пройдут 12 июня, 26 июня, 14 августа, 28 августа и 11 сентября. Начало мероприятий - в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU