Замглавврача Таркосалинской ЦРБ рассказал о работе резервного госпиталя

29 Май 2020 2020-05-29T14:44:29+03:00

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Заместитель главного врача Таркосалинской центральной районной больницы Алексей Василенков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Пуровском районе.

Напомним, с 12 мая на базе ТЦРБ действует резервный госпиталь для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день там проходят лечение 44 пациента, заболевание которых протекает в средней и легкой степени тяжести, двое из них получают дотацию кислорода. Больных под аппаратами ИВЛ в городе нет.

Пациенты больницы - это граждане из других муниципальных образований автономного округа, вахтовики и один таркосалинец. Очаги распространения выявлены, отработаны медиками и специалистами Роспотребнадзора. Все контактные находятся на изоляции, у них взят биоматериал на анализ.

За время работы из отделения уже выписаны 6 пациентов, готовятся к выписке еще несколько человек, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU