В Надыме наказали подростков, нарушивших режима повышенной готовности

29 Май 2020 2020-05-29T14:07:34+03:00

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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Надымского района за два месяца рассмотрела 139 административных материалов в отношении родителей, которые допустили нахождение детей в общественных местах в период режима повышенной готовности. Напомним, он действует с 16 марта на территории Ямала.

В результате все они привлечены к административной ответственности. Наказали и подростков, достигших 16-летнего возраста. Юных нарушителей режима повышенной готовности в Надымском районе - 35 человек.

Ранее Комиссией давались разъяснения о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Тем не менее, не все родители и дети серьезно отнеслись к необходимости соблюдать законные требования по соблюдению режима самоизоляции, - пояснили в администрации Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU